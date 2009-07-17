S&P подтвердила рейтинг российского «Ингосстраха»

Рейтинговая служба Standard & Poor`s подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости страховой компании открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» (Москва, Россия) на уровне «ВВВ-».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне «ruАА+». Прогноз изменения рейтингов – негативный.

«Рейтинги российского ОСАО «Ингосстрах» отражают положительную историю работы управленческой команды и сильные конкурентные преимущества деятельности компании на основном рынке», – отметил кредитный аналитик Standard & Poor’s Виктор НИКОЛЬСКИЙ.

S&P сообщает, что влияние этих положительных факторов нейтрализуют высокий уровень отраслевого и странового рисков на фоне негативной макроэкономической среды, а также минимально приемлемые показатели инвестиционной деятельности и финансовой гибкости компании.

Рейтинговое агентство подчеркивает, что в настоящее время рынки страхования в России и странах СНГ испытывают беспрецедентное давление, обусловленное ухудшением экономической ситуации в целом.

«Вместе с тем, в результате длительной работы на мировых рынках страхования «Ингосстрах» демонстрирует более развитую операционную структуру по сравнению с аналогичными российскими компаниями и значительный опыт и квалификацию, что позволяет компании управлять некоторыми из этих рисков», – говорится в сообщении.

Негативный прогноз отражает повышенные отраслевой и страновой риски, обусловленные негативными макроэкономическими показателями, а также учитывает повышение риска дальнейшего ухудшения качества инвестиционного портфеля «Ингосстраха» и общий негативный прогноз кредитоспособности многих российских банков.

Прогноз может быть пересмотрен на стабильный, если негативная тенденция изменения качества инвестиционного портфеля компании прекратится, а неблагоприятные в настоящее время макроэкономические показатели улучшатся.

«Рейтинги могут быть понижены при появлении признаков дальнейшего существенного ухудшения среднего качества инвестиционного портфеля или значительного увеличения объема операций, связанных с банком «Союз» или другими аффилированными структурами, – подчеркнул В.НИКОЛЬСКИЙ. – Рейтинг также может быть понижен в случае значительного негативного изменения операционных результатов компании».

Справка УНИАН. Открытое страховое акционерное общество (ОСАО) «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года.

Офисы компании действуют в 221 городе России. Кроме того, компании с участием капитала «Ингосстраха» работают в странах ближнего и дальнего зарубежья. Международная страховая группа «ИНГО» объединяет в своем составе страховые компании, в капитале которых «Ингосстрах» контролирует более 50%. На сегодняшний день членами «ИНГО» являются 9 компаний за рубежом и 8 – на территории РФ.

Шесть представительств «Ингосстраха» осуществляют деятельность на территории стран ближнего и дальнего зарубежья. Офисы компании работают в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Украине, Индии, Китае.

Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала деятельность в 1994 году.

По итогам первого квартала 2009 года СК собрала страховые платежи на сумму 112,9 млн. грн., страховые выплаты составили 71,7 млн. грн., страховые резервы – 226,7 млн. грн.

99,9985% акций СК «ИНГО Украина» принадлежат ООО «ИнВест-Полис».

ООО «ИнВест-Полис» (Россия) – 100% дочерняя компания ОСАО «Ингосстрах» (Россия).