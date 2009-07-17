«ПриватБанк» сократил чистую прибыль на 45%

КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) по итогам второго квартала текущего года сократил чистую прибыль на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 405,272 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, с начала года активы банка сократились на 0,8% и на 1 июля 2009 года составили 79,51 млрд. грн., обязательства – на 1,4%, до 70,936 млрд. грн. При этом собственный капитал банка увеличился на 4,6% – до 8,57 млрд. грн.

В январе-марте т.г. размер уставного капитала банка вырос на 20% – до 6,81 млрд. грн.

Справка УНИАН. ЗАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) основано в 1992 году.

Чистая прибыль «ПриватБанка» по итогам 2008 года составила 1,292 млрд. грн.

По данным НБУ, на 1 апреля т.г. основными акционерами «ПриватБанка» являлись Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (49,02% акций) и Геннадий БОГОЛЮБОВ (48,86%).