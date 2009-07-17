Межбанк: доллар снова подорожал

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 7,8530/7,8980 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд - 7,8840/7,9080 грн./долл. К закрытию ценовые показатели сконцентрировались в диапазоне - 7,8850/7,9150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2465/0,2485 грн./рубль, к 12:00 цены зафиксировались - 0,2480/0,2490 грн./рубль. К закрытию торгов значительных изменений не произошло - 0,2479/0,2489 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 31,7835 рублей за доллар (+0,0485).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4087/1,4089 долл./евро, к закрытию торговой сессии цены снизились - 1,4079/1,4081 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,06/11,12 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 11,1050/11,1540 грн./евро.