Эксперт: банки пытаются привлечь средства, не увеличивая ставок

Украинские банки сейчас пытаются привлечь средства клиентов, не увеличивая значительно процентных ставок, которые и так предельно высоки.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила заместитель председателя правления АО «Брокбизнесбанк» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее мнению, в ближайшем будущем банки продолжат подобную политику по привлечению ресурсов населения.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, в период с 11 по 17 июля 2009 года на рынке банковских депозитов физических лиц значительных изменений не наблюдалось. Процентные ставки по вкладам сроком на 1 месяц в гривне продолжают снижаться. За прошедшую неделю средняя процентная ставка упала на 0,17 процентных пунктов, ставки держались в пределах 16-20% годовых.

По информации представителя «Брокбизнесбанка», в иностранной валюте ставки остались на прежнем уровне: в долларах США - от 7 до 12,5% годовых, в евро - от 5 до 12% годовых. Наблюдалось также снижение процентных ставок по универсальным депозитам (с правом частичного снятия без потери процентов) – на 0,12 пунктов в гривне и евро, на 0,04 пункта в долларах США. Предложения банков по данному виду вкладов колеблются от 10% до 15% в гривне, от 6% до 11% годовых в долларах США, от 3% до 10% в евро.

Н.СИНЯВСКАЯ сообщила, что по депозитам с более длительным сроком привлечения ставки незначительно увеличились – в среднем на 0,03-0,04 процентных пункта. Пределы процентных ставок по вкладам на срок 3-12 месяцев составили: в гривне - от 17% до 22,5% годовых; в долларах США - от 8,5 до 13,25% годовых; в евро – 5,5%-13% годовых.

По мнению Н.СИНЯВСКОЙ, «банки предпочитают привлекать клиентов акциями, которые предусматривают периодическое (подекадное, ежемесячное) повышение процентных ставок в течение срока действия депозитного договора, так как при кажущемся клиенту привлекательным росте дохода реальная ставка по таким депозитам ниже, чем по вкладам с «прозрачными» условиями».