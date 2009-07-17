Эксперт: активного кредитования физлиц сейчас не предвидится

В ближайшем будущем активного кредитования физических лиц украинскими банками не предвидится.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала заместитель председателя правления АО «Брокбизнесбанк» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, банки занимают выжидательную позицию из-за неопределенности, связанной с рассмотрением Верховной Радой и Президентом Украины законопроектов, имеющих непосредственное влияние на рынок кредитования. Также банки ожидают изменений в финансовом секторе и других отраслях экономики, поскольку ситуация остается достаточно неопределенной, добавила Н.СИНЯВСКАЯ.

Она считает, что основное внимание банков сейчас направлено на предотвращение роста просроченной задолженности по имеющемуся кредитному портфелю, проведению реструктуризации кредитной задолженности, в том числе путем замены иностранной валюты кредитования на гривню.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, в период с 11 по 17 июля 2009 года на рынке кредитования физических лиц существенных изменений не произошло. Предложения банков остаются такими же, как и на прошлой неделе.

По ее информации, банки, предлагающие кредиты на приобретение недвижимости, ограничиваются перекредитованием заложенного имущества по проблемным кредитам (валюта – гривня, срок – от 1 до 20 лет, процентная ставка – 22-28% годовых), а также предоставляют кредиты на приобретение автотранспорта (валюта – гривня, срок – от 2 до 5 лет, процентная ставка – 20,04-28% годовых, авансовый взнос – не менее 30% от стоимости автомобиля) и кредиты на потребительские цели: приобретение товаров с помощью кредитных карт, гораздо реже – выдача наличных денег (валюта – гривня, срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий – от 28-58% годовых).