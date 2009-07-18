Украине не следует рассчитывать на прямую финпомощь США

Украине не следует сейчас рассчитывать на прямую финансовую помощь США, заявил помощник вице-президента США по национальной безопасности Тони Блинкен.

«Мы считаем, что программа МВФ - это очень сильная программа, которая во многом обеспечит необходимую поддержку. У нас есть различные программы помощи Украине, которые уже действуют, и которые мы продолжаем поддерживать», - сказал он.

Рассказывая о программе предстоящего пребывания Джо Байдена в Киеве, Блинкен перечислил встречи с Президентом Украины Виктором Ющенко, премьер-министром Юлией Тимошенко, спикером парламента Владимиром Литвиным, главой партии регионов Виктором Януковичем и экс-спикером Рады Арсением Яценюком, передает ИТАР-ТАСС.Как сообщал УНИАН, Президент Украины 21 июля проведет встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом БАЙДЕНОМ.

После встречи в узком кругу Виктор ЮЩЕНКО и вице-президент США сделают заявления для СМИ.

В этот же день В.ЮЩЕНКО и Дж.БАЙДЕН почтят память жертв Голодомора, возложив цветы к Мемориалу памяти жертв этой трагедии.

Вице-президент США 20-22 июля будет находиться в Украине с рабочим визитом.