Уставный капитал Укрэксимбанка увеличен почти на 1 млрд. грн.

Кабинет министров на заседании 17 июля принял постановление “Об увеличении уставного капитала ОАО “Государственный экспортно-импортный банк Украины» и внесении изменений в его устав”.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

В соответствии с постановлением, уставный капитал “Укрэксимбанка” увеличен на сумму 999 млн. 999 тыс. 862 гривни путем выпуска новых акций существующей номинальной стоимости с сохранением в собственности государства 100 процентов таких акций.

В управлении подчеркнули, что реализация этого постановления позволит банку принимать участие в масштабных инвестиционных программах и проектах, направленных на экономическое развитие Украины, а также наращивать привлечение кредитных ресурсов международных финансовых организаций и иностранных банков.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

По данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, во втором квартале текущего года «Укрэксимбанк» сократил чистую прибыль в 27 раз, по сравнению со вторым кварталом 2008 года, – до 12,205 млн. грн.

С начала т.г. активы банка увеличились на 17,6% и на 1 июля составили 56,731 млрд. грн., обязательства – на 11%, до 48,625 млрд. грн., собственный капитал – в 1,8 раза, до 8,106 млрд. грн., уставный капитал – в 2,4 раза, до 7,354 млрд. грн.

Прибыль банка в 2008 году составила 622,017 млн. грн.