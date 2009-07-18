Литовский сейм сократил базовую зарплату служащим и судьям

Литовский парламент (сейм) сократил базовую зарплату чиновникам, служащим и судьям с 475 до 450 литов (138 до 130 евро), сообщила пресс-служба сейма.

Базовая зарплата служит основой для определения окладов, которые, в зависимости от категории, начисляются умножением ее на соответствующий коэффициент.

Новый тариф вступит в силу с 1 августа.

Кроме того, до сентября 2010г. уменьшаются и надбавки за квалификацию и категорию: за третий класс квалификации с 15 до 10%, за второй - с 30 до 20%, за первый класс - с 50 до 30%.

При этом на тот же срок отдельным решением подкорректированы в сторону снижения надбавки и для сотрудников Департамента государственной безопасности (на 20% для первой категории, на 10% - для второй и на 5% - для третьей).

Ранее премьер Литвы, заявил, что если сейм не согласится снизить зарплаты, то придется уменьшить пенсии. Литовское правительство предложило с 31 июля снизить базовый уровень зарплаты с 475 до 430 литов (со 138 до 125 евро).

В начале июня власти Литвы в очередной раз сократили социальную поддержку населения. В частности, почти вдвое был сокращен максимальный размер пособия по материнству (с 2 тыс. 145 до 1 тыс. 078 евро в месяц), также было предложено продлить с 1 января 2010г. начало выхода граждан на пенсию и увеличить еще раз налог на добавленную стоимость - с 19% до 21%.

С помощью предлагаемых мер планируется сократить расходы в государственном секторе на 290 млн евро, передает РБК.