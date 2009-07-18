Меркель: Германия не позволит Нью-Йорку и Лондону диктовать миру

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не позволит финансистам Нью-Йорка и Лондона диктовать миру, "как нужно делать деньги", а затем заставлять других расплачиваться за свои ошибки. По ее словам, Германия будет использовать форум двадцати ведущих государств мира, чтобы добиться введения более жестких правил регулирования мировых финансов.

Слова канцлера прозвучали во время ее выступления в г.Нюрнберг на конференции Христианско-социального союза (ХСС) - партии, с которой Христианско-демократический союз (ХДС) А.Меркель формирует правящую коалицию.

"С вами, дорогие друзья, Уолл-Стрит и лондонский Сити перестанут снова диктовать миру, как делать деньги, чтобы потом другие платили по их счетам", - сказала А.Меркель.

Ранее с резкой критикой финансовой политики Великобритании выступил министр финансов ФРГ Пеер Штайнбрюк. По его словам, Лондон препятствует реформированию мировой финансовой системы из-за лоббирования интересов Сити, передает РБК.