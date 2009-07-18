Венгерские банки обязали соблюдать "моральный кодекс"

Венгерское правительство договорилось с местными банками о соблюдении последними так называемого морального кодекса, который призван защитить права потребителей в условиях кризиса. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление премьер-министра страны Гордона Байнаи.

Премьер подчеркнул, что соблюдение кодекса будет не добровольным, а принудительным, и следить за выполнением правил будет местный финансовый регулятор. Он имеет право применять к нарушителям кодекса экономические санкции.

Во время финансового кризиса, который значительно обрушил курс форинта, банки начали менять условия валютных контрактов с клиентами. Во время обратного процесса ревальвации изменения проходили уже не так быстро.

Теперь банки обязались не менять в одностороннем порядке контракты в течение двух месяцев, начиная с 1 августа.

Венгрия значительно пострадала от мирового финансового кризиса, как и многие другие развивающиеся страны Европы. В октябре МВФ, Всемирный банк и Евросоюз согласились выдать Венгрии рекордный кредит в 25,1 миллиарда долларов.