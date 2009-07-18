Объем денежных переводов в Молдавию от физлиц сократился на 33%

Объем денежных переводов в Молдавию от физических лиц из-за рубежа через коммерческие банки в январе-мае 2009г. составил 407,28 млн долл., сократившись на 201,06 млн долл., или на 33,1% по сравнению с тем же периодом 2008г.

Как сообщили РБК в Национальном банке Молдавии (НБМ), при этом 329,53 млн долл., или 80,9% от общей суммы переводов в январе-мае 2009г., поступило посредством систем быстрых денежных переводов. В январе-мае 2008г. этот показатель составлял 500,64 млн долл., или 82,3%.

Как сообщалось ранее, в целом в 2008г. объем денежных переводов в Молдавию от физических лиц из-за рубежа через коммерческие банки составил 1 млрд 660,06 млн долл., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 36,3%. Объемы денежных переводов от молдавских трудовых мигрантов неуклонно увеличивались до июля 2008г., однако с августа в связи с мировым финансовым кризисом была отмечена тенденция постепенного их сокращения в сравнении с предыдущими месяцами. По объемам поступлений в Молдавию из различных стран лидируют Россия и Италия. По данным Всемирного банка, переводы молдавских гастарбайтеров составляют около трети ВВП страны.