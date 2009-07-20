Беларусь увеличила золотовалютные резервы на 5,9%

Беларусь заявляет об увеличении золотовалютных резервов с начала года на 5,9% до 3,8 млрд. долларов.

Как сообщили УНИАН в управлении Национального банка Беларуси, несмотря на возросший спрос на иностранную валюту со стороны субъектов хозяйствования и населения, золотовалютные резервы страны в национальном определении увеличились с начала года на 215,2 млн. дол. (на 5,9 %) и по состоянию на 10 июля 2007 года по предварительным данным составили 3,877 млрд. дол.

В определении ССРД МВФ (в отличие от национального определения не учитываются резервы в ОКВ, драгоценных металлах, отличных от монетарного золота, и драгоценных камнях) резервы возросли на 380,8 млн. дол. (на 12,4 %) и составили 3,445 млрд. дол.

«Текущий размер золотовалютных резервов позволяет Национальному банку обеспечивать стабильность динамики курса национальной валюты в пределах, установленных Основными направлениями денежно-кредитной политики Беларуси на 2009 год», - подчеркнули в Нацбанке Беларуси.