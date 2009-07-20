Более трети филиалов Сбербанка в Москве не работает

Более трети филиалов Сбербанка в Москве в настоящее время не работает из-за сбоя в компьютерной системе, банк рассчитывает восстановить нормальную работу к 11.00 мск, сообщила РИА Новости официальный представитель Сбербанка Ирина Кибина.

"Мы начали получать первые сообщения о сбое около 10.00 утра. Сбой произошел из-за большой нагрузки, наблюдавшейся в понедельник утром. Мы сейчас переходим на дополнительное программное обеспечение", - сказала она.

По словам Кибиной, неработающие подразделения находятся в разных районах Москвы.

"Сначала были штучные обращения, но потом мы поняли, что это сбой в системе", - сказала представитель крупнейшего российского банка.

У Сбербанка в столице насчитывается около 700 подразделений.