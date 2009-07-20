Дефицит бюджета в 2010 году будет на уровне 4% ВВП

По прогнозу Министерства финансов Украины, в 2010 году целевой показатель дефицита бюджета будет на уровне 4% ВВП. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как напоминают в министерстве, в Бюджетной декларации, одобренной постановлением Кабинета Министров Украины от 25.02.2009 №151, в 2010 году дефицит бюджета развития был определен на уровне не более 3% ВВП при обеспечении бездефицитности текущего бюджета. В то же время, в сообщении отмечается, что «принимая во внимание уточненный прогноз макроэкономических показателей на 2010 год, который учитывает определенное улучшение внешней конъюнктуры и постепенное возобновление экономического роста в Украине, а также прогноз доходов бюджета, дефицит сектора общегосударственного управления по методологии МВФ на следующий год будет составлять не более 4% ВВП (объем номинального ВВП ожидается на уровне 1054,6 млрд. грн.)».

В министерстве отмечают, что дефицит по методологии МВФ на уровне до 4% ВВП на 2010 год сформирован с учетом осуществления мероприятий по улучшению финансового состояния НАК «Нафтогаз», в связи с невозможностью стремительного поднятия тарифов на газ и осуществления мероприятий по поэтапному их приведению к рыночным условиям.

Как отмечают в министерстве, такой дефицит остается на экономически безопасном уровне и в основном будет направлен на осуществление инвестиционных расходов и будет иметь реальные неэмиссионные источники покрытия (заимствование, приватизация).