НБУ отмечает ослабление курса гривни к доллару

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает ослабление на межбанке курса гривни с начала июля к доллару на 0,16% – до 7,69 грн./долл., на наличном рынке - на 0,4%, до 7,7666 грн./долл. (по продаже долларов США).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

«С начала июля на валютном рынке Украины спрос на иностранную валюту рос быстрее предложения, хотя поступления иностранной валюты в страну увеличились, сравнительно с соответствующим периодом июня. Курсовая динамика гривны к основным мировым валютам чувствовала определенное девальвационное давление», - говорится в сообщении.

Соответственно, изменился и официальный курс гривни к основным валютам: к доллару США - на 0,13% - до 7,6405 грн./долл., к евро - на 0,38% - до 10,7960 грн./евро. В то же время, официальный курс гривны к российскому рублю повысился на 1,68%- до 2,4107 грн./10 рублей в связи со снижением рубля к доллару США.

По данным НБУ, с начала июля состоялось шесть спецаукционов по продаже валюты населению для погашения задолженности по банковским валютными кредитами. На спецаукционах было продано 34,7 млн. долл., 842 тыс. швейцарских франков и около 67 тыс. евро.