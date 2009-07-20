ЕБРР предоставляет банку «Форум» субординированный кредит

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Банку «Форум» (Киев) субординированный кредит на сумму 80 млн. долл. сроком на 10 лет. Об этом говорится в сообщении ЕБРР, обнародованном в понедельник.

«Данная транзакция является частью антикризисной программы ЕБРР в Украине, в соответствии с которой до конца 2009 года в рекапитализацию банковской системы Украины будет инвестировано более 500 млн. евро», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в апреле т.г. Банк «Форум» заявлял, что ведет переговоры с ЕБРР о привлечении субдолга в сумме до 100 млн. долл.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По данным на 1 июля 2009 года он взял обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму 4,3 млрд. евро в рамках 179 проектов.

Акционерный коммерческий банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составили 19,385 млрд. грн., обязательства – 16,942 млрд. грн., собственный капитал - 2,443 млрд. грн., уставный капитал – 2,260 млрд. грн.

Немецкий "Commerzbank" владеет 60,04% акций банка «Форум», Леонид ЮРУШЕВ напрямую владеет 10,5135%, ОАО «ВЗНКИФ Унибудинвест» - 15,7396%.