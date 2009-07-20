Межбанк: доллар снижается

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,8420/7,8830 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили – 0,2497/0,2516, котировки по евро-гривне повысились до уровней – 11,1160/11,1810. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4187/89 (пятница - 1,4087/89).

В пятницу Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения 10,8000.