Президент ветировал "новый" Бюджетный кодекс

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК журналистам в понедельник.

Как отметил А.ШЛАПАК, новая редакция Бюджетного кодекса не решает основного вопроса местного самоуправления, соответствие положенных на органы местного самоуправления расходных полномочий ресурсам, которые для этого выделяются. Расчет нормативов бюджетной обеспеченности почти не привязан к реальной цене социальных услуг.

Во-вторых, по его словам, Бюджетный кодекс фактически разваливает интеграцию административно-территориальных единиц в единое государство, консервирует нынешнюю систему административно-территориального устройства, создает новые риски для разрастания межрегиональных напряжений и напряжений на линии «село-город».

В-третьих, отметил А.ШЛАПАК, «создается впечатление, что реализация этого Бюджетного кодекса на практике возможна исключительно через ручное управление со стороны Кабинета Министров и Министерства финансов, поскольку вряд ли удастся достичь сбалансированности государственного и местных бюджетов».

«В-четвертых, политизация и пиаризация проблем нового Бюджетного кодекса, к которым прибегло правительство, неподготовленность и суета срочного внедрения его порочных положений добавляют впечатления, что Бюджетный кодекс необходим не как реальна реформа государственных финансов, а очередной предвыборный трюк, который вместе с идеями продолжения полномочий председателей органов местного самоуправления дорого будет стоить нашему государству в будущем», - сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, Президент не выступает за полное упразднение, а уже направил свои предложения в Верховную Раду к указанному Закону.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что если В.ЮЩЕНКО не подпишет новую редакцию Бюджетного кодекса, то Верховной Раде необходимо будет попытаться преодолеть вето, и для этого необходимо будет договариваться с депутатами от Партии регионов, у которых на сегодняшний день «золотая акция» по решению данного вопроса.

При этом премьер отметила, что если изменения в Бюджетный кодекс все же не удастся ввести в действие в этом году, то в следующем эти документы обязательно будут подписаны новым Президентом.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

Данным законом предусмотрен формульний расчет трансфертов прямых взаимоотношений между Государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.