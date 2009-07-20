Межбанк к 12.00: доллар продолжил падение

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,8420/7,8830, к 12:00 котировки понизились - 7,8395/7,8780 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2497/0,2516, к 12:00 цены зафиксировались - 0,2510/20. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 31.1900 (-0.5935).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4187/89, к 12.00 устремились вверх - 1,4220/22. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками – 11,1160/11,1810, к 12:00 цены повысились - 11,1400/11,2000.