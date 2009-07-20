Президент подписал закон о процедуре лицензирования

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дальнейшего совершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности».

Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот документ 25 июня.

Данным законом предусматривается принцип преимущественного применения норм базового закона о лицензировании в законах, регулирующих отношения в соответствующих сферах.

Законом вводится требование, согласно которому лицензирование может быть введено лишь в случае, если осуществление хозяйственной деятельности не может регулироваться с помощью действующих регуляторных актов или внесением изменений в них.