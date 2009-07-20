Предправления СК «Ориана» стала Майстрюк

Председателем правления ЗАО «Страховая компания «Ориана» (г. Киев) стала Марина МАЙСТРЮК вместо Александра БАБЕНКО (занимал должность с 31 января 2001 года).

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответственное решение было принято наблюдательным советом СК «Ориана» 15 июля.

По информации компании, М.МАЙСТРЮК до назначения занимала должность заместителя председателя правления СК «Арма».

Справка УНИАН. ЗАО «СК «Ориана» зарегистрировано в октябре 1999 года.

По итогам 2008 года СК «Ориана» получила убыток - 4,126 млн. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка на конец декабря 2008 года основными акционерами компании являлись ООО «ТММ-Холдинг» - 58,2562% акций и физлицо – 35,0802%.