«Альфа-банк» провел обмен еврооблигаций

ЗАО «Альфа-банк» реструктуризировало еврооблигации со сроком погашения в 2001 году. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Согласно сообщению, 16 июля 2009 года состоялось собрание держателей трехлетних еврооблигаций «Альфа-Банк» со сроком погашения в 2011 году («Еврооблигации 2011»), выпущенных в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите.

По информации банка, в результате голосования необходимым большинством голосов было принято решение об обмене всех Еврооблигаций 2011 в общей сумме 250 млн. долл. на новые еврооблигации, деноминированные в долларах США, с доходностью 13% и сроком погашения в 2012 году («Еврооблигации 2012») с частичным погашением денежными средствами при обмене. «Еврооблигации 2012» будут выпущены в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите 30 июля 2009 года и будут погашаться равными частями начиная со второго года обращения, 13% купон будет выплачиваться ежеквартально.

Сообщается также, что по результатам голосований на 14 июля более 80% держателей каждого из выпусков еврооблигаций 2009 и 2010 гг. («Еврооблигации 2009/2010») приняли положительное решение об участии в их обмене на новые еврооблигации c частичным погашением денежными средствами. «Результаты данных голосований позволяют прогнозировать успешное завершение сделки по обмену Еврооблигаций 2009/2010.

В «Альфа-Банке» сообщили, что в соответствии с условиями сделки, срок подачи заявок на обмен Еврооблигаций 2009/2010 продлится до 21 июля 2009 года. Собрание держателей Еврооблигаций 2009/2010 и объявление окончательных результатов по их обмену состоится 23 июля 2009 года.

«Предложенная «Альфа-Банком» сделка по обмену еврооблигаций вызвала большую заинтересованность на рынке. Мы получили множество запросов о покупке новых еврооблигаций от инвесторов, которые не являются держателями существующих еврооблигаций банка» - отметил Директор блока Казначейство и рынки капитала «Альфа-Банка» Андрей БОБЫШЕВ.

В банке напомнили, что 1 июля 2009 года «Альфа-Банк» направил держателям ранее выпущенных еврооблигаций предложение о выпуске новых еврооблигаций c погашением в 2012 году, которые можно будет обменять на выгодных условиях на еврооблигации предыдущих выпусков. Для обмена были предложены следующие выпуски: - еврооблигации на общую сумму 345 млн. долл. с доходностью 9,75% и сроком погашения в 2009 году, выпущенные Emerging Markets Structured Products B.V., - еврооблигации на общую сумму 450 млн. долл. с доходностью 9,25% и сроком погашения в 2010 году, выпущенные Ukraine Issuance plc в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите, - еврооблигации на общую сумму 250 млн. долл. с доходностью 12,00% и сроком погашения в 2011 году, также выпущенные Ukraine Issuance plc в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите.

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 апреля 2009 г. составляли 30,387 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 28,075 млрд. грн., обязательства – 27,217 млрд. грн., собственный капитал – 3,171 млрд. грн., уставный капитал – 2,977 млрд. грн.

ЗАО «Альфа-Банк» первый квартал т.г. закончило с убытком 161,443 млн. грн. против 19,050 млн. грн. чистой прибыли в первом квартале 2008 года.

99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».