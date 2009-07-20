ЕК предоставит 70 млн. евро на проекты в странах-соседях

В 2009 году Еврокомиссия предоставит 70 млн. евро на инвестиционные проекты в странах-соседях.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, такая сумма будет выделена Еврокомиссией в этом году для финансирования Инвестиционного инструмента соседства (Neighbourhood Investment Facility) на инвестиционные проекты в транспортной сфере, энергетике и по защите окружающей природной среды.

Таким образом, всего из 700 млн. евро, предусмотренных на эти цели на период с 2007 по 2013 год, Еврокомиссия выделила уже 170 млн. – по 50 млн. евро в 2007 и 2008 годах и 70 млн. – в этом году.

Инвестиционный инструмент соседства был основан в 2008 году, всего в его рамках уже профинансировано 15 проектов на общую сумму 71 млн. евро.