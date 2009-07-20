ГЛАВНОЕ на 20 июля (день)

Политика

Внеочередная сессия Верховной Рады Украины шестого созыва состоится в пятницу, 24 июля. Об этом УНИАН сообщили в Информационном управлении аппарата Верховной Рады Украины.

“В соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины, статьей 11 Регламента Верховной Рады Украины, в Верховной Раде Украины зарегистрирована инициатива 151 народного депутата Украины относительно проведения внеочередной сессии Верховной Рады Украины шестого созыва”, - говорится в сообщении.

Внеочередная сессия Верховной Рады Украины шестого созыва состоится в пятницу, 24 июля 2009 года, в 10 часов.

Заседание Согласительного совета депутатских фракций состоится в 9 часов этого же дня.

Законодательство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к Закону Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины». Об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента Украины в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, А.ШЛАПАК напомнил, что В.ЮЩЕНКО все время своего президентства отмечал необходимость внесения изменений в Бюджетный кодекс. При этом, по его словам, Президент исходил из необходимости соблюдения таких принципов: ресурсы, выделяемые местному самоуправлению, должны соответствовать тем полномочиям, которыми наделено местное самоуправление согласно законодательству; Бюджетный кодекс должен идти в ногу или стимулировать административно-территориальную реформу в Украине; все расходы, связанные с социально-экономическим развитием регионов, должны оставаться в регионах, а не подниматься «наверх» в Киев и здесь перераспределяться; Бюджетный кодекс должен быть максимально прозрачным, нельзя допускать ручного вмешательства, нельзя оставлять возможности для коррупции.

К сожалению, по словам А.ШЛАПАКА, редакция, предложенная в настоящее время украинским парламентом, не отвечает этим принципам. Более того, она существенно ухудшает существующую ситуацию. «Следовательно, Президент был вынужден ветировать настоящий документ», – сказал он.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дальнейшего совершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности». Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот документ 25 июня.

Данным законом предусматривается принцип преимущественного применения норм базового закона о лицензировании в законах, регулирующих отношения в соответствующих сферах.

Законом вводится требование, согласно которому лицензирование может быть введено лишь в случае, если осуществление хозяйственной деятельности не может регулироваться с помощью действующих регуляторных актов или внесением изменений в них.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины о престижности шахтерского труда”. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот документ 25 июня.

Принятым законом вносятся изменения в Закон Украины "О повышении престижности шахтерского труда", которыми действие данного закона распространяется на работников, добывающих уголь, железную руду, руды цветных и редких металлов, марганцевые и урановые руды, работников шахтостроительных предприятий, занятых на подземных работах полный рабочий день, и работников государственных военизированных аварийно-спасательных служб (формирований) в угольной промышленности – по Списку № 1 производства, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, утвержденных Кабинетом министров Украины, и членов их семей.

Данным законом предусмотрено предоставление бесплатного угля на бытовые нужды пенсионерам, которые проработали на предприятиях по добыче (переработке) угля, углестроительных предприятиях: на подземных работах - не менее 10 лет для мужчин и не менее 7 лет 6 месяцев - для женщин; на работах, связанных с подземными условиями, - не менее 15 лет для мужчин и не менее 12 лет 6 месяцев - для женщин; на работах технологической линии на поверхности действующих шахт или на строящихся шахтах, разрезах, обогатительных и брикетных фабриках - не менее 20 лет для мужчин и не менее 15 лет - для женщин, а также семьям умерших пенсионеров, пользовавшихся при жизни этим правом, которые получают пенсии в связи с потерей кормильца.

В то же время, такие лица, проживающие в домах с центральным отоплением, получают компенсацию за оплату электроэнергии, газа и центрального отопления жилья, которая выплачивается за счет субвенций из государственного бюджета местным бюджетам.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О порядке принятия решений о размещении, проектировании, строительстве ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение” и других законов Украины (по усовершенствованию процедуры принятия решений)”.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Верховная Рада приняла данный документ 25 июня.

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает ослабление на межбанке курса гривни с начала июля к доллару на 0,16% – до 7,69 грн/дол, на наличном рынке - на 0,4%, до 7,7666 грн/дол (по продаже долларов США).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

«С начала июля на валютном рынке Украины спрос на иностранную валюту рос быстрее предложения, хотя поступления иностранной валюты в страну увеличились, сравнительно с соответствующим периодом июня. Курсовая динамика гривны к основным мировым валютам чувствовала определенное девальвационное давление», - говорится в сообщении.

Соответственно, изменился и официальный курс гривни к основным валютам: к доллару США - на 0,13% - до 7,6405 грн./долл., к евро - на 0,38% - до 10,7960 грн./евро. В то же время, официальный курс гривны к российскому рублю повысился на 1,68%- до 2,4107 грн./10 рублей в связи со снижением рубля к доллару США.

По данным НБУ, с начала июля состоялось шесть спецаукционов по продаже валюты населению для погашения задолженности по банковским валютными кредитами. На спецаукционах было продано 34,7 млн. долл., 842 тыс. швейцарских франков и около 67 тыс. евро.

Национальный банк ввел временную администрацию в банке «Владимирский» (г.Сумы). Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

По информации Нацбанка, временным администратором назначена Виктория ФАТЕЕВА.

Национальный банк Украины зарегистрировал ОАО «Владимирский» 13 декабря 2001 г.

По итогам первого квартала 2009 года, убыток банка составил 1,656 млн. грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,8420/7,8830, к 12:00 котировки понизились - 7,8395/7,8780 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2497/0,2516, к 12:00 цены зафиксировались - 0,2510/20. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 31.1900 (-0.5935).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4187/89, к 12.00 устремились вверх - 1,4220/22. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками – 11,1160/11,1810, к 12:00 цены повысились - 11,1400/11,2000.

Приватизация

Ливия намерена принять участие в приватизации Одесского припортового завода. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Ливии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ сегодня в ходе заседания Украинско-ливийской комиссии по сотрудничеству в Киеве.

Такое заявление премьер Ливии сделал в ответ на предложение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО принять участие в приватизации предприятия, которая состоится в октябре.

При этом А.Аль-МАХМУДИ высказал надежду, что Ливии удастся победить в этом конкурсе.

«Мы надеемся, что Ливия выиграет этот тендер», - сказал А.Аль-МАХМУДИ.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) объявил конкурс по продаже государственного пакета акций в размере 99,567% ОАО «Одесский припортовый завод». ОПЗ продается вместе с комплексом по перевалке аммиака.

По информации исполняющего обязанности председателя ФГИ Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, реализационная цена планируемого к продаже госпакета ОАО «Одесский припортовый завод» может составить около 1 млрд. долл. США.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

ТЭК

Технические консультации относительно получения Украиной кредита на закачку газа в подземные хранилища газа (ПХГ) состоятся 24 июля в Киеве. Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Марк ГРЕЙ.

“Технические консультации состоятся в пятницу, в Киеве”, - сказал он.

“Цель - рассмотреть временные рамки реформ газового сектора Украины”, - добавил представитель Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в Брюсселе состоялся первый раунд технических консультаций Еврокомиссии с международными финансовыми институтами, представителями Украины и России относительно возможности предоставления Украине кредита на закачку газа в ПХГ для обеспечения стабильного транзита газа зимой. На этой встрече международные финансовые институты согласились принципиально предоставить кредит, но в обмен на осуществление реформ в газовом секторе.

Второй раунд консультаций состоялся 17 июля. В его ходе международные финансовые институты попросили украинскую сторону предоставить четкую информацию относительно временных рамок проведения необходимых реформ. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в перерыве между двумя встречами направила письмо президенту Еврокомиссии, в котором заявила о готовности провести необходимые реформы.

Первый агрегат Днестровской ГАЭС 19 июля в 10.35 после проведения успешных предварительных испытаний подключен к объединенной энергосистеме Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Энергетическая компания Украины».

Согласно сообщению, в тот же день в 11.03 агрегат был переведен в работу в насосном режиме.

В результате работы гидроагрегата в насосном режиме, верхний водоем Днестровской ГАЭС закачан водой до отметки 212,4 м (первый этап испытаний верхнего водоема).

На 25 июля 2009 года запланировано продолжение испытаний с заполнением верхнего водоема еще на 5 м (второй этап испытаний), а еще через неделю планируется его заполнение водой к проектному уровню.

В пресс-службе отметили, что строительные, монтажные и наладочные работы по первому опытному гидроагрегату и натурные испытания гидротехнических сооружений осуществляются в соответствии с графиком по утвержденной программе.

Строительство

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» отдало под заселение три жилых дома по ул. Елизаветы Чавдар, 5,7 и 9 в шестом микрорайоне «Осокорки-Северные» в Киеве. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент ХК «Киевгорстрой» Петр ШИЛЮК 18 июля в ходе дня открытых дверей.

По его словам, один дом был введен в эксплуатацию 8 месяцев назад, второй дом – на полгода раньше срока, а третий – на полгода позже.

«Очень тяжело сегодня работать. Но мы работаем, благодаря инвесторам и за их средства. Тут не присутствует ни одна государственная гривня. Получив средства, мы не можем себе позволить, не имеем права не выполнить своих обязательств. Есть объекты, сроки ввода которых мы перенесли. Сегодня закон позволяет перенести сроки ввода в связи с кризисом на 18 месяцев, мы же практикуем – на один квартал. Думаю, инвесторы нас поймут, учитывая то, что многие строительные организации сегодня не работают», - сказал президент «Киевгорстроя».

По данным компании, три 25-этажных монолитно-каркасных жилых дома построены с применением современных технологий. Общая площадь квартир в каждом из домов составляет около 15,2 тыс. кв.м, они рассчитаны на 198 квартир, из которых 88 однокомнатных, 66 двухкомнатных, по 22 трех- и четырехкомнатных квартир.

Площадь встроенных помещений на первых двух этажах в домах составляет 1,3 тыс. кв.м, на 25 этажах расположены творческие мастерские, площадью 1,9 тыс. кв.м.

Подрядчиком строительства домов выступают ОАО «Отрадный», созданный на базе одноименного завода, ОАО «ДСК-3», ОАО ЗЖБК им. С.Ковальской.

ЖКХ

Лидер одноименного Блока Виталий КЛИЧКО направил обращение Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с требованием до 23 июля отменить распоряжение, которым предусмотрено установление платы за 77 услуг, предоставляемых ЖЭКами столицы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.КЛИЧКО.

В блоке напомнили, что в перечень «дополнительных» услуг, за которые взимается плата, мэрия включила 77 позиций, в том числе рассмотрение обращений граждан, проведение профилактики и текущего ремонта в жилых домах. В частности, чтобы ЖЭК рассмотрел обращение гражданина, придется выложить 126,18 грн., составил акт о заливе квартиры соседом – 156,25 грн., заменил батарею – 169,94 грн.

«Минжилкоммунхоз и прокуратура столицы на мое обращением дали заключение, что такое распоряжение не соответствует нормам действующего законодательства, а «дополнительные» услуги в действительности являются обязанностью ЖЭКов», - заявил В.КЛИЧКО.

Он напомнил, что 22 июня по его обращению прокуратурой города Киева вынесен протест на незаконное распоряжение председателя КГГА, однако распоряжение до сих пор является действующим.

В соответствии с законом, протест прокуратуры должен быть рассмотрен на протяжении 10 дней, которые истекли 3 июля. “Я требую от Киевского городского председателя до 23 июля отменить свое распоряжение, в противном случае обжалую его в судебном порядке», - сказал В.КЛИЧКО.

Он также отметил, что судебного обжалования отныне ожидают все незаконные инициативы действующего мэра. «Прикрываясь коллективной безответственностью, прочерновецкое большинство Киевсовета не желает отменять незаконные распоряжения мэрии. Мы видели это и относительно тарифов на транспорт, и относительно тарифов на ЖКХ, относительно ритуальных и медицинских услуг. Реакция на обращение прокуратуры также не может удовлетворить киевлян. Отныне через суд мы положим конец «космическим» издевательствам мэра над киевлянами», - добавил лидер Блока Кличко.

Киевская городская власть утвердила план мероприятий по подготовке хозяйства столицы к работе в осенне-зимний период 2009/2010 года. Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Документом предусмотрено подготовить объекты жилищно-коммунального, социально-культурного и бытового назначения, системы тепло- и электроснабжения города к зиме в срок до 1 октября текущего года. Распоряжением утвержден состав оперативного городского штаба, который будет осуществлять контроль над выполнением распоряжения. Возглавил штаб первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

(УНИАН)