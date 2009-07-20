Что садит гривню на диету?…

В кризис информация о состоянии злополучной пары гривня/доллар является самой востребованной. «Чету» в последнее время снова стало трясти. После недолгого, вроде бы, спокойствия национальная валюта опять стала сдавать позиции. «Зеленый» за текущую неделю отыграл 11 копеек. С учетом нынешнего состояния дел в банковском секторе украинцев эта ситуация насторожила. Да и сам Нацбанк признает – имеет место ослабление на межбанке курса гривни к доллару с начала июля на 0,16% – до 7,69 грн./долл.

«С начала июля на валютном рынке Украины спрос на иностранную валюту рос быстрее предложения, хотя поступления иностранной валюты в страну увеличились, сравнительно с соответствующим периодом июня. Курсовая динамика гривни к основным мировым валютам чувствовала определенное девальвационное давление», - говорится в заявлении регулятора.

Соответственно, изменился и официальный курс гривни к основным валютам: к доллару США - на 0,13% - до 7,6405 грн./долл., к евро - на 0,38% - до 10,7960 грн./евро. В то же время, официальный курс гривни к российскому рублю повысился на 1,68%- до 2,4107 грн./10 рублей в связи со снижением рубля к доллару США.

На фоне сильной девальвации гривни Нацбанк обвинил банки в спекулятивной атаке на рынок. «Некоторые финучреждения работают на короткий спекулятивный результат и не видят своего интереса в том, чтобы курсовая стабильность помогла им справиться с ситуацией с валютными кредитами», — заявил советник главы НБУ Валерий Литвицкий.

Между тем, банки обвиняют в сложившейся ситуации именно НБУ. Мол, не выходит с интервенциями, а также намекают на приближающееся время «Ч» - очередную дату очередного расчета за российский газ. Именно сейчас Ощадбанк активно скупает валюту большим лотами. И хотя нас успокаивают, что все будет нормально, путем облигаций внутреннего займа «провернем» операцию, но мы же знаем, что это в принципе означает запуск печатного станка…

Есть еще одна деталь. Народные депутаты, которые в последний день работы сессии не захотели заниматься делами насущными, а переключились на потасовку, блокирование кабинета Литвина, выключение системы «Рада» и прочее очень важное, напрочь забыли, что обязали НБУ уже до 20 июля перечислить в госбюджет 3 млрд. грн. (на деле - в счет будущих доходов Нацбанка). Их планировалось направить на финансирование инфраструктурных проектов к Евро-2012. Закон предлагалось отменить как абсурдный . Но разве упомнишь обо всем, когда занят государственными делами?.. Как отмечает Виктория Кернеш, аналитик ИФ «Интерфон», не исключено, что именно необходимость «печатанья» этой суммы и сдерживает Нацбанк от выхода на валютный рынок.

По ее словам, после ярких процессов накачки экономики деньгами «с печатного станка» (рекапитализация коммерческих банков, увеличение уставного фонда НАК «Нафтогаз», финансирование Евро-2012) встает вопрос курса при таком соотношении гривневой и валютной масс. Пока НБУ ориентируется на 7,7 грн./доллар, но не исключено, что в новых условиях более желательный курс для НБУ, как и для финансового рынка в целом, будет 8 грн. и выше. Во многом за счет «потяжелевшего» доллара можно будет снизить инфляционное давление на экономику после столь активных вливаний «новонапечатанных».

«Если НБУ в ближайшее время не выйдет с валютными интервенциями, или не начнет напрямую продавать валюту «Нафтогазу», доллар устремится к планке 8 грн., которую он сможет очень легко преодолеть вследствие ожиданий участников рынка. Но, если регулятор проявит оперативность, то погасит ажиотаж, и этому не будет помехой «выброс» на рынок 50-100 млн. долларов», - отмечает эксперт.

Кстати, насчет интервенций. НБУ совсем и не забыл о них, а наоборот спланировал свои выходы на межбанк в третьем квартале. Это предусмотрено постановлением правления регулятора (№382 от 2 июля т.г.) «О валютных интервенциях Национального банка Украины в ІІІ квартале 2009 года».

Так, по единому курсу интервенции будут проводиться каждый понедельник, а во вторник и четверг – в зависимости от ситуации на валютном рынке. В форме валютных аукционов – каждую среду в долларах США, в пятницу – в других валютах.. Так что ситуацию Нацбанк держит под контролем. Только что выжидает, понять трудно.

МВФ и ЕС помогут?..

Но, может, настанет облегчение, когда получим очередной транш от МВФ и газовый кредит от Евросоюза, которые «вырубят» печатный станок. А технические консультации относительно получения Украиной кредита на закачку газа в подземные хранилища не за горами. Они состоятся 24 июля в Киеве.

Как отметил представитель Еврокомиссии Марк Грей, их цель – «рассмотреть временные рамки реформ газового сектора Украины». Правда, с выделением денег ЕС как-то не спешит. Две консультации уже состоялись - 26 июня в Брюсселе, когда международные фининституты согласились предоставить кредит, но в обмен на осуществление реформ в газовом секторе, и 17 июля. А премьер-министр Юлия Тимошенко в перерыве между двумя встречами направила письмо президенту Еврокомиссии, в котором заявила о готовности требования удовлетворить. Раз пообещала, значит проведет. И деньги выходит получим. Мы просили 4,2 млрд. долл. Ряд экспертов был удивлен озвученной цифрой, но, похоже, действуем по принципу – мало попросишь, мало дадут.

МВФ тоже «запросил» за транш определенные реформы, которые выполнить будет для Украины небезболезненно. В пакете не мало социальных вопросов, а в кризисный период да еще с учетом предстоящих выборов их реализация будет даваться с трудом. И при этом Фонд предупредил - финансирование дефицита украинского госбюджета за счет прямой эмиссии неприемлемо.

Как отметил директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан в телефонном разговоре с Президентом Виктором Ющенко, особую обеспокоенность вызывают инициативы парламента, которые могут привести к уменьшению поступлений в госбюджет или избыточным расходам. По его мнению, все это сведется к разбалансированию государственных финансов Украины. Он также подчеркнул неприемлемость авансового пересчета превышения доходов над расходами Национального банка. Вот если бы Рада присулшалась…

Между тем, Виктор Ющенко заявил, что Украина готова выполнить договоренности, зафиксированные в Письме о намерениях - документе, который подписывается украинской стороной для осуществления второго пересмотра программы с Международным валютным фондом.

Президент констатировал, что получение транша МВФ не будет способствовать быстрому преодолению кризиса Украиной без проведения срочным образом реформ и поэтому он воспользуется своими полномочиями для того, чтобы необходимые изменения на уровне законодательных и подзаконных актов были осуществлены.

Он неоднократно ранее критиковал и Кабмин за «несуразное» поведение. Гарант подчеркивал, что ориентация экономики на завышенные макроэкономические показатели как раз и мешает Кабмину «бороться» с кризисом, привела к дисбалансам в бюджетной, налоговой, пенсионной и денежной политике. Президент призвал внести изменения в бюджет, как это делают в других странах с целью преодоления кризиса, предусматривающие пересмотр расходной части, в том числе, административных расходов.

Ющенко предостерег и от применения эмиссии для решения бюджетных проблем. Таким образом, убежден Президент, правительство может спровоцировать инфляцию. «Очень важно понимать, что печатный станок не является источником. Выбирать из НБУ какие-то условные платежи - это популизм, это неправда. Из-за такой политики создается инфляция», - подчеркивает Президент.

Вот и остается ждать решений власти. Есть надежда, что и Рада не оставит страну в безнадеге. Народные избранники решили собраться на внеочередную сессию 24 июля. Но дел у них незавершенных так много, что вряд ли они смогут «обнять необнятное». Ведь основное для них – президентские выборы. Где там до бюджета и Нацбанка. А пока нам остается следить за сводкой с межбанка, бегать по обменкам, гасить кредиты «чем Бог даст» и надеяться на лучшее…

Оксана Павловская (УНИАН)