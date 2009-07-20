Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 7,8420/7,8830, к 12:00 котировки понизились до 7,8395/7,8780, а к закрытию торгов ценовые показатели ушли вниз – 7,8040/7,8325 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14.45 НБУ вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,6600.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2497/0,2516, к 12:00 цены зафиксировались на уровне 0,2510/0,2520. К закрытию торгов котировки снизились до 0,2503/0,2511. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31.0450(-0.7385).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4187/1,4189, к закрытию торговой сессии цены повысились до 1,4231/1,4233. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1160/11,1810. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли минимума – 11,0900/11,1380.