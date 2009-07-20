Вето на Бюджетный кодекс Тимошенко назвала служебным преступлением

Использование права вето Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в отношении Бюджетного кодекса премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает должностным преступлением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на брифинге.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она намерена провести переговоры с Партией регионов для объединения в Верховной Раде, чтобы преодолеть вето Президента.

«Я считаю, что это большое должностное преступление Президента ЮЩЕНКО против местного самоуправления – наложить вето на Бюджетный кодекс», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что такой шаг Президента резко расходится с предвыборными обещаниями В.ЮЩЕНКО, поскольку нормы Бюджетного кодекса были позитивно восприняты почти во всех поселках, селах и малых городах.

«Я действительно осуждаю этот шаг, потому что это шаг политикана, а не политика», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в любом случае проект бюджета на следующий год правительство будет готовить с учетом норм ветированного Бюджетного кодекса.

«Хватит уже плакать, что село погибает, надо в пользу села распределять деньги, вот что надо делать», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что намерена провести с Партией регионов переговоры по преодолению вето. «Безусловно, я обращусь к фракции Партии регионов, чтобы они преодолели вместе с нашей фракцией вето… Я думаю, всем понятно, что вето наложено лишь для того, чтобы бороться со мной лично на президентских выборах», – отметила премьер.

"И хочу верить, что хотя бы Виктор ЯНУКОВИЧ и его фракция не будут ценой уничтожения местного самоуправления бороться со мной на президентских выборах. Хочу верить, что иногда политики будут служить людям, а не своим личным, иногда не очень чистым амбициям», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.