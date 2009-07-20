Акционеры «ВТБ Банка» утвердили результаты допэмисии

Акционеры ОАО «ВТБ Банк» утвердили результаты дополнительной эмиссии на 770 млн. грн.

Как сказано в переданном УНИАН сообщении банка, соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном общем собрании акционеров банка.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля 2009 года на внеочередном общем собрании акционеров "ВТБ Банка" было принято решение об увеличении уставного капитала банка на 770 млн. грн. путем дополнительного закрытого (частного) размещения 7,7 млрд. простых именных акций номинальной стоимостью 0,10 грн.

После государственной регистрации дополнительной эмиссии уставный капитал "ВТБ Банка" достигнет 2,93 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» (до марта 2007 года – банк «Мрия») основано в 1992 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 27,283 млрд. грн., обязательства – 24,822 млрд. грн., собственный капитал – 2,462 млрд. грн., уставный капитал – 2,159 млрд. грн.

В первом полугодии 2009 года чистая прибыль банка составила 1,742 млн. гривен, в 2008 году – 55,8 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,8902% акций ОАО «ВТБ Банк».