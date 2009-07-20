Банк «Форум» получил 283 млн. грн. убытка

Убыток банка «Форум» по итогам первого полугодия текущего года составил 283,29 млн. грн., тогда как в январе-июне 2008 года банк получил прибыль в размере 41,602 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка за январь-июнь т.г. сократились на 7% и на 1 июля 2009 года составили 19,132 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 3%, до 16,546 млрд. грн., обязательства – на 9%, до 16,885 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период увеличился в 39 раз – до 2,259 млрд. грн., собственный капитал – в 19 раз, до 2,247 млрд. грн.

Справка УНИАН. Акционерный коммерческий банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году.

Первый квартал 2009 года банк закончил с убытком 86,685 млн. грн., по итогам 2008 года – получил чистую прибыль 10,3 млн. грн.

Немецкий Commerzbank владеет 60,04% акций банка «Форум», Леонид ЮРУШЕВ напрямую владеет 10,5135% акций, ОАО «ВЗНКИФ Унибудинвест» – 15,7396%.