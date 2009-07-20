"Кредобанк" получил 129 млн. грн. убытка

Убыток ОАО "Кредобанк" в первом полугодии текущего года составил 129 млн. грн., тогда как за первое полугодие 2008 года банк получил прибыль в размере 2 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка за январь-июнь т.г. сократились на 4% и на 1 июля 2009 года составили 5,734 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 6%, до 1,584 млрд. грн., обязательства – на 19%, до 4,746 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период увеличился почти в 3 раза – до 1,550 млрд. грн., собственный капитал – в 10 раз, до 987,601 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Кредобанк» (Львов) создано в 1990 году.

Убыток банка в первом квартале 2009 года составил 19,136 млн. грн., чистая прибыль в 2008 году – 169 млн. грн.

98,5619% акций «Кредобанка» владеет польский акционерный банк «Общая сберегательная касса» (PKO BP SA).