"Укргазбанк" получил 76 млн. грн. убытка

Убыток ОАО АБ "Укргазбанк" в первом полугодии текущего года составил 76,419 млн. грн., тогда как за январь-июнь 2008 года прибыль банка составила 64,365 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка за январь-июнь сократились на 18% и на 1 июля 2009 года составили 12,140 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 4%, до 9,059 млрд. грн., обязательства – на 19%, до 10,767 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период остался на уровне 700 млн. грн., собственный капитал сократился на 6% – до 1,373 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (Киев) создано в 1993 году.

В I квартале 2009 года чистая прибыль банка составила 4,162 млн. грн., за 2008 год – 204 млн. грн.

По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.