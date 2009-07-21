Ситуация в США более сложная, чем ожидалось

Ситуация с выполнением федерального бюджета США на текущий финансовый год - еще более напряженная, чем предполагалось. Официальный представитель Белого дома Роберт Гиббс признал это на сегодняшнем брифинге для журналистов. По умолчанию это означает, что администрации будет труднее проводить через конгресс свои дорогостоящие инициативы, в том числе и в таких приоритетных областях, как здравоохранение и борьба с изменением климата.

Пресс-секретарь отверг предположение о том, что администрация США пытается смягчить воздействие плохих новостей на рынки, отодвигая полугодовой бюджетный обзор на август. Тем не менее он признал, что "в первые 6-7 месяцев текущего года наблюдается довольно быстрое ухудшение состояния экономики", и сказал: "Как я предполагаю, ситуация с бюджетом будет даже более сложной", чем ожидалось ранее.

Гиббс объяснил отсрочку обзора техническими сложностями, связанными с "переходом от одной администрации к другой". Он даже назвал "отчасти глупым" предположение о том, "будто в этом есть что-то необычное". Но домыслов это, разумеется, не пресекло. Гадания о том, как скоро Белому дому придется полностью прекратить ссылки на предыдущую администрацию при обсуждении экономических проблем страны, возможно, даже усилились.

Наблюдатели в один голос предсказывают, что традиционный бюджетный обзор выявит более мрачную картину не только по бюджетному дефициту, но и по уровню безработицы и по темпам экономического роста, чем администрация предсказывала в своих прогнозах в феврале и мае. Конечно, экономическая ситуация в США сейчас "не та, какой кто-либо мог ожидать", - признал на брифинге пресс-секретарь Белого дома. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.