Межбанк: доллар дешевеет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,7840/7,8120 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили – 0,2501/0,2511 грн./рубль, котировки по евро-гривне снизились до уровней – 11,0520/11,0950. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4197/99 (понедельник - 1,4187/89).

В понедельник НБУ вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH –7,6600.