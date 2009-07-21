Банки Швейцарии отказывают американским клиентам

Банки Швейцарии стали отказывать американским клиентам в заключении сделки из-за опасений, связанных с иском Министерства юстиции США к крупнейшему швейцарскому банку UBS AG.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американский минюст подал в суд на UBS, заподозрив использование американскими гражданами оффшорных счетов банка для уклонения от уплаты налогов. По данным издания, многие банки больше не принимают депозиты от находящихся в США клиентов, а также не позволяют им открывать счета.