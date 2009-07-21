Варшавский фондовый рынок неожиданно вырос

Индекс двадцати крупнейших компаний Варшавской фондовой биржи WIG20 в понедельник неожиданно вырос на 5,33%, что стало третьим в текущем году резким ростом после «рывка» цен в апреле и июне.

Как передает корреспондент УНИАН, на вчерашней торговой сессии индекс WIG20 «пробил» уровень 2000 пунктов, но к закрытию торгов снизился до 1998,39 пунктов, что только на 43 пункта меньше максимума текущего года, достигнутого в июне.

Общий индекс WIG вырос на 4,05% - до самого высокого в текущем году уровня 32.821,85 пунктов. Объем торгов в понедельник составил 1,4 млрд. злотых (около 450 млн. долл.).

Больше всего дорожали акции крупных банков, ресурсных фирм и крупнейшего телефонного оператора Польши TP SA.

Эксперты такой рост объясняют оптимистичными новостями на западных рынках, в частности, об избежании банкротства компанией CITІ Group (США).

Как сообщал УНИАН, WIG20 возобновил рост после рекордного падения в мае 2007 г., и к июню текущего года «отработал» около 50% потерь.

В начале апреля индекс впервые за одну сессию вырос сразу на 5%, а в первый день лета текущего года – на очередные 6%.

22 июня WIG20 после более четырех месяцев роста неожиданно упал на 6%, но в следующие дни возобновил умеренный рост при небольших оборотах.