Польша намерена увеличить доходы бюджета за счет богатых

Польская партия власти «Общественная платформа» (РО) рассматривает возможность увеличения доходов бюджета 2010 года за счет повышения отчислений в Пенсионный фонд богатыми поляками.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такую инициативу озвучил глава фракции РО в Сейме Збигнев ХЛЕБОВСКИЙ, отметив, что окончательное решение примет премьер-министр Дональд ТУСК.

З.ХЛЕБОВСКИЙ предлагает отменить норму, согласно которой поляки, заработавшие за год более 30 тыс. долларов, перестают платить отчисления в Пенсионный фонд.

По данным Gazeta Wyborcza, в Польше есть люди, которые еженедельно зарабатывают такую суму. Среди них, в частности, топ-мененджеры банков. И они сразу перестают платить пенсионные отчисления.

В целом в стране насчитывается около 300 тыс. человек, которые в результате предполагаемой реформы будут обязаны платить больше в пенсионный фонд (ZUS).

Благодаря дополнительным пенсионным отчислениям богатыми поляками, правительство сможет уменьшить размер дотации ZUS на выплату пенсий и рент, которая в текущем году составит около 10 млрд. долларов.

По оценкам З.ХЛЕБОВСКОГО, госбюджет, благодаря реформе, сможет дополнительно получить около миллиарда долларов.

Эксперты отмечают, что подобное предложение свидетельствует о сложной ситуации с финансами польского государства, поскольку фактически от этого пострадают люди, являющиеся электоратом либеральной РО.

Аналитики считают, что подобная мера в краткосрочной перспективе может решить проблему доходов, отмечая, что государство через 10-20 лет будет вынуждено выплачивать очень высокие пенсии людям, которые сейчас будут платить большие отчисления.

Кроме того, пенсионные отчисления платят как работник, так и его работодатель, что приведет к росту затрат на трудоустройство, что в свою очередь негативно повлияет на деятельность фирм, борющихся с трудностями из-за мирового кризиса.

По мнению экспертов, намного лучшим решением проблемы сокращающихся доходов была бы реформа специальной кассы социального страхования работников сельского хозяйства - KRUS, которая только в прошлом году получила из бюджета дотации на сумму порядка 5 млрд. долларов.

Однако, правительство не решается реформировать существующую с 1990 года KRUS, которая создает привилегии для работников с/х за счет других налогоплательщиков, боясь потерять поддержку многочисленного сельского электората страны.

Как сообщал УНИАН, правительство Польши, увеличившее в июне из-за кризиса бюджетный дефицит текущего года на 2,8 млрд. долларов - до 8,5 млрд. долларов, планирует дефицит будущего года сокращать за счет ускоренной приватизации и прибыли Нацбанка.

Правительство обещает не повышать налоги в 2009 году, но не исключает такой возможности в будущем в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

С начала текущего года в Польше начали действовать новые правила налогообложения доходов физических, от которых выиграли в первую очередь богатые поляки. В частности, самая высокая ставка была уменьшена до 32 с 40 ранее действовавших процентов, в то время как минимальная - до 18 с 19%.

Минимальная зарплата в Польше в 2009 году (до налогообложения) составляет около 400 долларов, а средняя по стране в первом квартале составила около тысячи долларов.