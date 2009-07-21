Банк «Хрещатик» сократил прибыль в 7 раз

Прибыль ОАО КБ «Хрещатик» по итогам первого полугодия текущего года составила 5,764 млн. грн., тогда как в январе-июне 2008 года банк получил прибыль в размере 40,375 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка за январь-июнь т.г. выросли на 4% и на 1 июля составили 5 млрд. 424,897 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов выросли на 15% - до 3 млрд. 889,895 млрд. грн., обязательства выросли на 4,5% - до 4 млрд. 666,180 млн. грн. Уставный капитал банка за отчетный период не изменился и на 1 июля т.г. 540 млн. грн., собственный капитал вырос на 0,3% - до 758,717 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 г.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. его акционерами являлись: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%; Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, в настоящее время до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.