"Калион Банк Украина" увеличил прибыль более чем в 2 раза

«Калион Банк Украина» в первом полугодии увеличил прибыль, по сравнению с январем-июнем 2008 года, более чем в 2 раза – до 193 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за январь-июнь т.г. сократились на 17% и на 1 июня составили 4,353 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 18% - до 3,94 млрд. грн., обязательства - на 20% - до 3,720 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 172,929 млн. грн., собственный капитал увеличился на 4% – до 632,845 млн. грн.

Справка УНИАН. "Калион Банк Украина" начал свою деятельность в Украине в 1993 году как «Банк Креди Лионе».

В первом квартале т.г. банк получил прибыль в 128,628 млн. грн., в 2008 году – 269,987 млн. грн.

«Калион Банк Украина» является частью банка Калион (Калион Глобал Бенкинг владеет 100% пакета акций), корпоративного и инвестиционного банка группы «Credit Agricole».