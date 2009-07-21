Межбанк к 12.00: котировки повышаются

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,7840/7,8120, к 12:00 котировки повысились до 7,8175/7,8350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2501/0,2511, к 12:00 цены повысились - 0,2516/25. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 31.0300(0.0050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4197/99, к 12.00 оставаясь в том же коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0520/11,0950, к 12:00 цены повысились до 11,1025/11,1365.