С должности предправления «Сведбанк Инвест» уволена Олийник

С должности председателя правления АО «Сведбанк Инвест» уволена Елена ОЛИЙНИК, которая занимала ее с 2002 года. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Государстенной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Согласно приказу №91 от 17 июля 2009 года, уволена по собственному желанию с должности председателя правления АО "Сведбанк Инвест" (частное) Елена ОЛИЙНИК”, - говорится в сообщении.

На должность исполняющего обязанности председателя правления "Сведбанк Инвест" назначена Мария КУРИЛЕЦ, которая является заместителем председателя правления этого банка.

Как сообщалось, шведская группа Swedbank приняла решение о слиянии своих украинских дочерних банков «Сведбанк Инвест» и «Сведбанка». На собрании акционеров 15 июня 2009 года было принято решение о том, что «Сведбанк Инвест» будет присоединен к "Сведбанку". Слияние банков планируется завершить до конца 2009 года.

Справка УНИАН. АО "Сведбанк Инвест" (г. Киев( работает на рынке банковских услуг с 1996 года.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составляли 5,332 млрд. грн., обязательства – 4,711 млрд. грн., собственный капитал - 621,380 млн. грн., уставный капитал - 381,997 млн. грн.

В I квартале 2009 года банк получил чистую прибыль в 3,099 млн. гривен, в 2008 году - 143,826 млн. грн.

100% акций ЗАО «Сведбанк Инвест» владеет ОАО «Сведбанк», которое принадлежит Swedbank AB (Швеция).