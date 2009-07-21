Налоговики выявили за I полугодие более 180 схем минимизации налогов

В первом полугодии 2009 г. подразделения контроля за финансовыми учреждениями и операциями в сфере внешнеэкономической деятельности проверили 1 155 финучреждений и выявили 184 схемы минимизации налогов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

По результатам проверок доначислено 76,5 млн. грн., при этом по небанковским финансовым учреждениям доначисления увеличились на 34,03 млн. грн. и составили 53,4 млн. гривень.

Поступления в бюджет от контрольно-проверочной работы финансовых учреждений увеличены на 3,7 млн. грн. относительно предыдущего года. Всего в бюджет поступило 17,7 млн. грн. доначисленных сумм.

По результатам проверок финансовых учреждений выявлено 184 схемы минимизации на общую сумму потерь бюджета 621,7 млн. грн. При этом сравнительно с аналогичным периодом 2008 г. общая сумма потерь бюджета из-за обнаруженных схем увеличилась на 285,5 млн. грн.