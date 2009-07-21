Банк России снизил курс доллара на 19 коп.

Центробанк России понизил официальный курс доллара с 22 июля на 19 копеек, курс евро - на 17 копеек, свидетельствуют данные Банка России, сообщает РИА Новости..

С 22 июля официальный курс доллара определен на уровне 31,1791 рубля, евро - на отметке 44,2743 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная во вторник по официальным курсам, составляет 37,07 рубля против 37,26 рубля в понедельник.