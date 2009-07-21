Бернанке видит признаки стабилизации в экономике США

Председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке сегодня выступил перед Конгрессом США с полугодовым отчетом по монетарной политике. Он рассказал о том, что хотя экономика демонстрирует "предварительные признаки стабилизации", центральный банк намерен проводить очень осторожную денежно-кредитную политику в течение "длительного периода", сообщает k2kapital..

"Темпы сокращения экономического роста существенно замедлились", - считает Бернанке, но в то же время, "в связи с существенной экономической вялостью и давлением инфляции, денежно-кредитная политика по-прежнему будет сосредоточена на содействии экономическому подъему", сказал он.

В докладе представителей ФРС, представленном в ходе выступления Бернанке говорится, что такая политика будет "затянута" до тех пор, пока экономика не продемонстрирует очевидные улучшения на рынке труда и снижение инфляции. Однако уже сегодня можно судить о том, что худшая за последние полвека рецессия заканчивается, говорится в докладе.