Госдолг ФРГ к концу года превысит 1,7 триллиона евро

К концу 2009 года общая задолженность германской федерации, ее земель и общин превысит 1,7 триллиона евро. Это - рекордный показатель в истории ФРГ. На каждого немца будет приходиться 20773 евро госдолга, сообщает Немецкая волна.

К концу 2009 года общая задолженность германской федерации, ее земель и общин увеличится еще на 126 миллиардов и превысит 1,7 триллиона евро. В перерасчете на 82-миллионное население страны на каждого гражданина Германии к концу года будет приходиться 20773 евро госдолга.

Такая информация содержится в официальном ответе правительства ФРГ на парламентский запрос заместителя председателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге Карла-Людвига Тиле (Carl-Ludwig Tiele).

Задолженность Германии бьет рекорды

Согласно правительственному прогнозу развития экономики на 2009 год, страну ожидает неслыханное в истории ФРГ сокращение внутреннего валового продукта на 6 процентов. Второй дополнительный бюджет, принятый правительством на текущий год для смягчения последствий кризиса, предусматривал новую задолженность в рекордном объеме до 49 миллиардов евро.

Бюджет, запланированный на 2010 год, уже предусматривает кредиты на общую сумму 86,1 миллиарда евро. На сегодняшний день это бесспорно является самой крупной новой задолженностью Германии. К концу года эта сумма вместе с суммой пакетов по оживлению конъюнктуры и помощи банкам может превысить 100 миллиардов евро.

Как пишет издание Spiegel Online, не исключено, что к 2013 году задолженность германской федерации вырастет на 300 миллиардов евро. Вместе с долгом федеральных земель и общин сумма долга может достичь двух триллионов евро.

Если исходить из того, что государство взяло эти кредиты под четыре процента годовых, тогда Германии в виде процентов без учета выплаты основного долга придется выплачивать до 80 миллиардов евро в год, что соответствует шестой части нынешнего совокупного дохода от налогов, получаемых германской федерацией, ее землями и общинами, отмечает Spiegel Online.