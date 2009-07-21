МФК предоставит Укрэксимбанку 40 млн. долл.

Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) предоставит «Укрэксимбанку» линию торгового финансирования на сумму 40 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, подписание соответствующего договора запланировано на завтра, 22 июля 2009 года.

Справка УНИАН. Корпорация IFC является членом Группы Всемирного банка.

В 2008 финансовом году IFC инвестировала 16,2 млрд. долл., что на 34% превышает показатель 2007 года.

ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 июля составили 56,731 млрд. грн., обязательства – 48,625 млрд. грн., собственный капитал – 8,106 млрд. грн., уставный капитал – 7,354 млрд. грн.

В первом полугодии 2009 года банк получил прибыль 12,205 млн. грн, в 2008 году - 622,017 млн. грн.