Россия заменит бумажные 10-рублевки металлическими монетами

Банк России заменит десятирублевые банкноты новыми монетами, рассчитывая сэкономить на этом 18 миллиардов рублей за 10 лет, сообщает Рейтер.

"С 1 октября 2009 года ЦБР выпускает в обращение 10-рублевые монеты, изготовленные из стали с гальванопокрытием меди желтого цвета", - сообщил журналистам первый зампред Банка России Георгий Лунтовский.

Сейчас такие монеты делаются из медно-никелевого сплава. Новые будут легче и иметь галограмму.

"Новые монеты будут постепенно замещать имеющиеся банкноты достоинством 10 рублей и старые монеты... Это позволит нам достичь значительной экономии расходов Банка России на выпуск денег".

Выпуск монеты обходится дороже, чем банкноты, но живет она гораздо дольше, говорит Лунтовский.

"Средний срок жизни монеты - 30 лет, банкноты - около года", - добавляет директор департамента наличного денежного обращения ЦБР Александр Юров.

"Экономия за 10 лет будет 18 миллиардов рублей в сегодняшних ценах", - говорит он.

Выпускать деньги новых номиналов ЦБР пока не планирует.

Последние несколько месяцев Центробанк отмечает, что население возвращается в рубль и объем денег в наличном обращении растет.

"Если в четвертом квартале прошлого года и в первом квартале этого года мы активно изымали деньги из обращения, то на протяжении последних нескольких месяцев выпускаем деньги в обращение - это один из признаков оживления экономики", - говорит Лунтовский.

По словам Юрова, сейчас количество наличных денег в обращении примерно такое же, как и год назад - рост был до октября, потом - резкое падение.

ЦБР даже пришлось в три раза увеличить тираж инвестиционных монет - до полутора миллионов штук - в связи с возросшим спросом.

"Люди действительно уходили из рубля, бежали, кто в валюту, кто в золото. Сейчас успокоение произошло, люди видят, что рубль все-таки валюта твердая и бежать смысла нет... Потребность экономики в наличных деньгах не будет уменьшаться, мы видим рост,.. и он будет продолжаться", - сказал Юров.