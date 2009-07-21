Проблемная задолженность по кредитам превысила 40,6 млрд. грн.

По итогам июня 2009 года доля проблемных кредитов в совокупном объеме выданных банками кредитов увеличилась еще на 0,5% и по состоянию на 1 июля достигла 5,4%. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

По данным НБУ, в абсолютном выражении объем проблемных кредитов в июне увеличился на 11,5% или на 4 млрд. 182 млн.грн. – до 40 млрд. 679 млн.грн.

С начала года проблемная задолженность выросла на 22,664 млрд грн. или более чем в 2,2 раза.