Курс НБУ на 22.07.09

Официальный курс НБУ на 22.07.09100 USD США – 766.0400 (на 21 июля – 766.2200)100 EUR – 1089.5387 (на 21 июля – 1089.3350)10 RUR – 2.4569 (на 21 июля – 2.4423) Учетные курсы банковских металлов на 22.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 72601.44 (на 21 июля – 72963.30)961 XAG 10 Серебро – 1035.69 (на 21 июля – 1052.79)962 XPT 10 Платина – 90316.12 (на 21 июля – 89954.23)964 XPD 10 Палладий-19380.81(на 21 июля-19002.26)

Официальный курс НБУ на 22.07.09 100 USD США – 766.0400 (на 21 июля – 766.2200) 100 EUR – 1089.5387 (на 21 июля – 1089.3350) 10 RUR – 2.4569 (на 21 июля – 2.4423) Учетные курсы банковских металлов на 22.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 72601.44 (на 21 июля – 72963.30) 961 XAG 10 Серебро – 1035.69 (на 21 июля – 1052.79) 962 XPT 10 Платина – 90316.12 (на 21 июля – 89954.23) 964 XPD 10 Палладий-19380.81(на 21 июля-19002.26)

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