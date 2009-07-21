Курс НБУ на 22.07.09
21:00, 21 июля 2009Финансы
1
Официальный курс НБУ на 22.07.09100 USD США – 766.0400 (на 21 июля – 766.2200)100 EUR – 1089.5387 (на 21 июля – 1089.3350)10 RUR – 2.4569 (на 21 июля – 2.4423) Учетные курсы банковских металлов на 22.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 72601.44 (на 21 июля – 72963.30)961 XAG 10 Серебро – 1035.69 (на 21 июля – 1052.79)962 XPT 10 Платина – 90316.12 (на 21 июля – 89954.23)964 XPD 10 Палладий-19380.81(на 21 июля-19002.26)
Официальный курс НБУ на 22.07.09100 USD США – 766.0400 (на 21 июля – 766.2200)
100 EUR – 1089.5387 (на 21 июля – 1089.3350)
10 RUR – 2.4569 (на 21 июля – 2.4423)
Учетные курсы банковских металлов на 22.07.09 за 10 тройских унций (грн.)
959 XAU 10 Золото – 72601.44 (на 21 июля – 72963.30)
961 XAG 10 Серебро – 1035.69 (на 21 июля – 1052.79)
962 XPT 10 Платина – 90316.12 (на 21 июля – 89954.23)
964 XPD 10 Палладий-19380.81(на 21 июля-19002.26)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter