Украина должна решить ряд вопросов для получения помощи МВФ

Вице-президент США Джозеф БАЙДЕН отмечает необходимость решения Украиной ряда вопросов для привлечения дополнительных иностранных инвестиций и получения средств Международного валютного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом Дж.БАЙДЕН заявил 21 июля на встрече с председателем ВР Владимиром ЛИТВИНОМ. Встреча продолжалась вдвое больше запланированного времени.

В.ЛИТВИН, подчеркивая особенно объективное отношение своего гостя к Украине, отметил, что визит Дж.БАЙДЕНА имеет большое значение для украинских политиков, которые «встревожены тем, что в случае перезагрузки отношений России и США Украина будет отодвинута на периферию». По его мнению, визит наглядно подтвердил, что это не отвечает действительности.

Председатель Верховной Рады заявил, что Украина переживает чрезвычайно ответственный момент в своей истории: «Создан фундамент государственности, имеем мощные побеги демократии, и в то же время мы остановились на распутье», - отметил он. По его убеждению, «важно продолжать движение в правильном направлении».

В.ЛИТВИН отметил, что президентские выборы сегодня для Украины имеют второстепенное значение, «на первом месте стоит вопрос - в состоянии ли мы обеспечить кооперацию и вместе, совместно ответить на вызовы, которые встают перед Украиной». Он в который раз подчеркнул, что центром диалога на эту тему должна стать Верховная Рада Украины.

Вице-президент Дж.БАЙДЕН заявил, что для него большая честь быть в Верховной Раде Украины, потому что «сердцем любой демократии является парламент».

Дж.БАЙДЕН сообщил собравшимися, что в то же время, когда планировался визит Президента Соединенных Штатов Америки Барака ОБАМЫ в Россию, был утвержден и визит вице-президента в Украину. По его словам, стремление Америки улучшить отношения с Россией не может скомпрометировать взаимоотношения Соединенных Штатов с Украиной. Дж.БАЙДЕН отметил две ключевые позиции, которых придерживается его страна: во-первых, Америка не воспринимает того, что Россия имеет сферу влияния на какую-либо страну, и, во-вторых, каждая страна имеет право сама определять, какие отношения она будет развивать. Он отметил, что все страны после революций оказываются на перепутье, и заверил руководителя украинского парламента, что США поддерживают Украину.

Вице-президент подчеркнул необходимость решения Украиной ряда вопросов, которые, по его мнению, помогут привлечь дополнительные иностранные инвестиции и получить средства Международного валютного фонда. В частности, он отметил необходимость большей прозрачности законов, которые принимаются, усовершенствования судебной системы. «Инвестиции, рост экономики и конечная безопасность зависит от экономической независимости», - добавил Дж.БАЙДЕН. В.ЛИТВИН согласился с собеседником, отметив, что «без инвестиций Украина не сможет выстоять в условиях кризиса».

Председатель ВР считает, что «предназначение парламента и его лично - вынуждать политиков вести диалог». Этот диалог, по его убеждению, «необходимо наладить в стенах парламента, чтобы не пришлось обращаться к иностранным посредникам».

Он также сообщил о приглашении к важному публичному разговору первых лиц государства «по всем вопросам нашей жизни, чтобы найти компромисс в интересах не политиков, а народа Украины, чтобы создать систему сдерживания и противовесов». В.ЛИТВИН заявил, что он будет апеллировать к людям, чтобы они вынудили политиков к такому диалогу.

Отвечая на вопрос Дж.БАЙДЕНА о возможности выполнения Украиной условий МВФ для получения следующего транша, руководитель украинского парламента отметил необходимость прозрачного решения проблем энергоносителей, использования новых энергосберегающих технологий, использования других источников энергии, и в целом реформирование экономики.

Дж.БАЙДЕН пожелал стране успеха, потому что она, по его словам, этого заслуживает. «Ваш успех будет краеугольным камнем успеха всей Европы, а успех демократии в Украине станет залогом успеха демократии в России, - подчеркнул он. - Каждая страна добивается успеха тогда, когда все действия и решения принимаются в ней прозрачно».