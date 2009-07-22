Бернанке: Перспективы американской экономики улучшаются

Перспективы американской экономики улучшаются и ФРС США тщательно разрабатывает способы сворачивания своей антикризисной политики, заявил глава американского центробанка Бен Бернанке.

В то же время Бернанке отметил, что уровень безработицы будет, по всей видимости, оставаться высоким вплоть до 2011 года, что может еще сильнее подорвать и так слабое потребительское доверие и отложить наступление возрождения экономики.

«Комитет по операциям на открытом рынке полагает, что мягкий подход к монетарной политике будет уместным в течение продолжительного времени», - говорится в полугодовом послании Бернанке Конгрессу США.

«Однако мы также считаем важным убедить общество и рынки в том, что чрезвычайные меры, на которые мы пошли для преодоления финансового кризиса и рецессии, могут быть при необходимости своевременно и безболезненно свернуты во избежание риска будущего роста инфляции», - отметил глава центробанка США.

Бернанке подтвердил наличие у ФРС инструментов, необходимых для сворачивания своих программ стимулирования экономики.

«ФРС уделяет подобающее внимание проблемам, связанным со «стратегией отхода», и мы уверены, что у нас есть инструменты, необходимые для претворения ее в жизнь, когда это станет необходимо», - сказал Бернанке.

Главным таким инструментом, по словам Бернанке, является выплата банками процентов за хранение своих резервов в ФРС. Путем повышения процентной ставки центробанк США может перехватить у банков излишнюю ликвидность, передает Reuters.